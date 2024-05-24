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Омбудсмен Армении выехала с рабочим визитом в Сюникскую область

Омбудсмен Армении выехала с рабочим визитом в Сюникскую область

Защитник прав человека Республики Армения Анаит Манасян и сотрудники Омбудсмена выехали с рабочим визитом в Сюникскую область. 

Как передает “Арменпресс, со ссылкой на сообщение офиса ЗПЧ, Анаит Манасян встретилась с руководителем Сюникского областного отделения Омбудсмена, обсудила круг вопросов, поднятых гражданами, направления и методологию работы, а также эффективность сотрудничества с государственными органами для разрешения вопросов, поднимаемых гражданами. 

Защитник особо подчеркнула необходимость проведения работ по улучшению условий в здании отделения, в том числе по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями. 

Был обсужден ряд вопросов, касающихся деятельности ЗПЧ, были даны рекомендации.


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