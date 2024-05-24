"Мои дети теперь смогут видеть своего отца в фильмах": Евгений Петросян впервые снялся в кино

Семейная комедия режиссера Дениса Гуляра "Манюня: приключения в Москве" будет представлена армянскому зрителю. Фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах Еревана с 30 мая. Трейлер фильма уже доступен.

Как передает “Арменпресс”, специально ко Дню защиты детей фильм был переведен на армянский и продублирован, что непривычно, но стало приятным сюрпризом особенно для маленьких зрителей.

Жизнь всегда яркой Манюни, героини фильма, и ее подруг Карине и Нарине, стремительно движется вперед, и теперь им предстоит провести летние каникулы в Москве. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства.

В фильме снялись Евгений Петросян, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Екатерина Темнова, сергей Канаев, Андрей Кондратьев.

Продюссеры – Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Георгий Шабанов.

Сценаристы – Нарине Абгарян, Айк Асатрян, Нара Акобян, оператор – Тигран Давтян.

"Наш новый фильм отличается от сериала и первого фильма прежде всего тем, что мы впервые покидаем знакомый мир Манюни. Новая часть гораздо более масштабная, нам удалось воссоздать Москву 1981 года, ее атмосферу сразу после Олимпийских игр.

Мы очень хотели наполнить фильм аттракционами и известными артистами, чтобы подчеркнуть величие Москвы тех лет, показать, как трудно, но желательно было жить в столице», - отмечает продюсер фильма Гевонд Андреасян.

Для Карины Каграманян неожиданным стал тот факт, что съемки фильма проводились в Москве.

"Я всегда связывала съемки Манюни с Арменией. Было очень неожиданно узнать, что съемки нового фильма будут проходить в Москве. Зрителя ждут новые истории, захватывающие приключения и созданный Евгением Петросяном невероятный новый образ", - подчеркнула актриса.

Для известного юмориста армянского происхождения Евгения Петросяна это дебют в кино. Он признается, что в течение его карьеры планировалось много кинопроектов, но каждый раз что-то не получалось.

"Сейчас, наконец, получилось. История, над которой мы работали, - невероятно милая, пронизанная добротой и тоской. Особенно приятно, что теперь мои дети смогут увидеть своего папу в фильмах. Так что я рад, что все так получилось", - признался актер.