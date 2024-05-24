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Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений для Грузии и пересмотре двустороннего сотрудничества с Тбилиси

Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений для Грузии и пересмотре двустороннего сотрудничества с Тбилиси

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений для Грузии и пересмотре двустороннего сотрудничества между США и Грузией в связи с принятием Грузией закона о прозрачности иностранного влияния. “Арменпресс передает об этом, со ссылкой на заявление госсекретаря США, сделанное 23 мая. 

Он отметил, что закон, принятый правящей партией Грузии, будет препятствовать свободе слова и самовыражения, “подавлять свободу объединений и мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствовать независимым СМИ, работающим над предоставлением гражданам Грузии доступа к высококачественной информации”. Блинкен также осудил подавление властями Грузии акций протеста против принятия этого закона. 

В ответ на эти действия Государственный департамент вводит новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, являющимся ответственными или соучастниками подрыва демократии в Грузии, а также к членам их семей. Сюда входят лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания”, - говорится в заявлении Блинкена. 

Госсекретарь США также объявил, что он начнет “в корне пересматривать двустороннее сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией”. 

Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для продвижения демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Рассматривая отношения между нашими двумя странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии при принятии наших собственных решений”, - заключил Блинкен. 

14 мая парламент Грузии принял Закон “О прозрачности иностранного влияния” в третьем и окончательном чтении. 18 мая президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето. Однако парламент Грузии намерен преодолеть президентское вето. 

Закон предусматривает, что неправительственные организации и средства массовой информации, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться как организации, “преследующие интересы иностранной державы”. Власти Грузии сообщают, что закон призван обеспечить прозрачность финансирования НПО. 

Принятие закона в Грузии стало поводом для многотысячных демонстраций, которые переросли в столкновения с правоохранительными органами. 

Из-за принятия этого закона в ЕС пригрозили отменить безвизовый режим с Грузией.


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