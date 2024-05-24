Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений для Грузии и пересмотре двустороннего сотрудничества с Тбилиси

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений для Грузии и пересмотре двустороннего сотрудничества между США и Грузией в связи с принятием Грузией закона о прозрачности иностранного влияния. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на заявление госсекретаря США, сделанное 23 мая.

Он отметил, что закон, принятый правящей партией Грузии, будет препятствовать свободе слова и самовыражения, “подавлять свободу объединений и мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствовать независимым СМИ, работающим над предоставлением гражданам Грузии доступа к высококачественной информации”. Блинкен также осудил подавление властями Грузии акций протеста против принятия этого закона.

“В ответ на эти действия Государственный департамент вводит новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, являющимся ответственными или соучастниками подрыва демократии в Грузии, а также к членам их семей. Сюда входят лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания”, - говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь США также объявил, что он начнет “в корне пересматривать двустороннее сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией”.

“Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для продвижения демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Рассматривая отношения между нашими двумя странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии при принятии наших собственных решений”, - заключил Блинкен.

14 мая парламент Грузии принял Закон “О прозрачности иностранного влияния” в третьем и окончательном чтении. 18 мая президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето. Однако парламент Грузии намерен преодолеть президентское вето.

Закон предусматривает, что неправительственные организации и средства массовой информации, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться как организации, “преследующие интересы иностранной державы”. Власти Грузии сообщают, что закон призван обеспечить прозрачность финансирования НПО.

Принятие закона в Грузии стало поводом для многотысячных демонстраций, которые переросли в столкновения с правоохранительными органами.

Из-за принятия этого закона в ЕС пригрозили отменить безвизовый режим с Грузией.