Из сборных Армении по боксу первыми в борьбу на Олимпийском рейтинговом турнире вступят мужчины.

Как сообщает “Арменпресс”, соперником Артура Базеяна на стартующем в Таиланде турнире будет боксер из Марокко, а Гурген Мадоян попытается превзойти представителя Греции.

Турнир, проводимый под эгидой Международного олимпийского комитета, является последним, на котором боксеры могут завоевать путевку на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже. В боксе Армения пока не завоевала ни одной путевки.

В составе сборной Армении: Барегам Арутюнян (51 кг), Артур Базеян (57 кг), Нарек Оганесян (63,5 кг), Гурген Мадоян (71 кг), Рафаэль Оганесян (80 кг), Нарек Манасян (92 кг), Давид Чалоян (92+), Ануш Григорян (52 кг), Екатерина Сычова (54 кг), Ани Овсепян (66 кг).