В Дипломатической школе МИД начался прием на новый учебный год

Исключительная возможность для тех, кто интересуется внешней политикой и международными вопросами получить высококачественное образование с привлечением ведущих преподавателей со всего мира. В дипломатической школе Министерства иностранных дел Республики Армения начался прием.

В беседе с корреспондентом “Арменпресс” директор Дипломатической школы МИД Армении, посол Ваге Габриелян отметил, что Дипломатическая школа предлагает своим студентам отличающееся образование. Дополняя теоретические лекции практическими занятиями, испытательной работой в МИД, ознакомительными визитами и встречами с экспертами, школа дает уникальное образование.

“Вопрос не только в том, что это возможность стать дипломатом. Не все становятся дипломатами, но остаются довольны этим образованием, поскольку качество образования, которое мы предоставляем, сильно отличается от образования, предлагаемого большинством армянских университетов или других учебных заведений. У нас преподают ведущие профессора из разных стран мира. Обучение практическим навыкам также очень важно для нас”, - сказал он.

По его словам, учебные программы курсов Дипломатической школы учитывают содержание, методологию и стандарты учебных программ ведущих учебных заведений и составлены в соответствии с приоритетами внешней политики РА.

Директор школы рассказал, что Дипломатическая школа действует с 2010 года, с началом преподавания курся “Международные отношения и дипломатия”. В ходе обучения, помимо приглашенных основных лекторов, должностных лиц и дипломатов РА, а также аккредитованных в РА послов и послов Армении в других странах, лекции читают и преподаватели из-за рубежа.

Студенты школы заверяют, что даже если они не станут дипломатами, огромные знания и навыки, полученные в этой школе, пригодятся им при работе в различных сферах.

Каждый гражданин Армении в возрасте до 35 лет, имеющий высшее образование и владеющий двумя иностранными языками, может подать заявление на поступление в школу и после успешной сдачи экзаменов учиться и стать дипломатом.

Желающие могут подать заявку в онлайн-формате до 12 июня включительно.

Занятия проводятся на армянском и английском языках.

Гаянэ Габоян