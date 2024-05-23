Азиатские индексы - 23-05-24
ТОКИО, 23 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.26% и составил 39103.22 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.64% и составил 2754.75 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.33% и составил 3116.39 пункта, а HANG SENG снизился на 1.70% и составил 18868.71 пункта.
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