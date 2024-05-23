Фонд 4090 - бенефициар программы “Сила одного драма”: IDBank и Idram подводят итоги программы

3.913.063 драма: вот сколько денег было собрано за платежи, совершенные на платформах Idram и IDBank в течение апреля. В рамках инициативы «Сила одного драма» сумма была направлена в фонд 4090 на обучение около ста студентов, участвовавших в четырехдневной и 44-дневной войнах.

Это уже второе сотрудничество «Силы одного драма» с фондом «4090», и оно завершилось теплой и приятной встречей с бенефициарами программы, защитниками родины.

Помимо поддержки фонда, Idram и IDBank выделили 1.000.000 драмов из собранной суммы в виде подарочных карт idplus на сумму 40.000 драмов 25 бенефициарам фонда для приобретения профессиональной литературы и других необходимых покупок. Следует отметить, что поддержка была оказана выпускникам 2023-2024 учебного года и самым активным студентам.

По словам Татевик Вардеванян, руководителя отдела по коммуникациям Idram-а и IDBank-а, программы, направленные на научные и образовательные инициативы, проходят красной нитью через политику корпоративной социальной ответственности компаний.

«Говоря о сотрудничестве с фондом «4090», я должна отметить, что, помимо основной цели, которая заключается в поощрении знаний и образования, это сотрудничество имеет еще один чрезвычайно важный аспект: мысль о том, что мы можем придать воодушевление и оптимизм к жизни нашим ребятам, прошедшим войну, вызывает у нас большой энтузиазм».

Ирина Пайлевланян, исполнительный директор фонда 4090, говорит:

«Эта поддержка для нас чрезвычайно важна, потому что на текущем этапе нам предстоит принимать заявки от студентов 2024-2025 учебного года, и программа дает нам возможность включить новых бенефициаров, а карты idplus — отличная возможность поощрить выпускников этого года. Сила одного драма действительно очень впечатляет, ведь кажется, что один драм - небольшая сумма, но в совокупности приносит большие перемены».

Делать добрые дела вместе с нами очень просто. Просто совершайте все платежи через приложение Idram&IDBank, онлайн-платформы и терминалы компаний, и за каждый Ваш платеж Idram и IDBank перечислят один драм инициативе.

Idplus - это платформа лояльности, которая позволяет получать бонусы и кешбэки, совершая бесконтактные QR-платежи, продавать накопленные бонусы, дарить или получать цифровые подарочные карты в любое время без посещения магазина, независимо от его местонахождения, использовать подарочные карты или накопленные бонусы, совершая покупки у партнеров, покупать топливные карты и экономить деньги, отслеживать накопленные бонусы и всю историю операций прямо в приложении.

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