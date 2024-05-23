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В Мадриде обнаружена украденная картина Фрэнсиса Бэкона, оцениваемая в €5 миллионов

В Мадриде обнаружена украденная картина Фрэнсиса Бэкона, оцениваемая в €5 миллионов

Национальная полиция Испании обнаружила в Мадриде картину английского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона (1909-1992), которая была украдена в 2015 году вместе с четырьмя другими его работами. Как передает “Арменпресс, об этом сообщили правоохранительные органы королевства. 

В 2015 году из жилого дома в столице Испании были украдены пять работ Бекона общей стоимостью в 25 миллионов. 

Грабители также украли сейф, в котором находились монеты и драгоценные украшения. 

Согласно сообщению, полиция арестовала двух человек, подозреваемых в причастности к краже, после чего картину удалось найти в одном из зданий Мадрида. 

В 2017 году полиция вернула три из пяти картин. С начала расследования по подозрению в причастности к этому преступлению было задержано 16 человек. 

В настоящее время расследование сосредоточено на поиске последнего украденного произведения искусства. 

Фрэнсис Бэкон - мастер фигуративной живописи. Картины художника высоко ценятся коллекционерами    всего мира. В 2015 году картина “Два эскиза к автопортрету” Бэкона (1977) была продана в Лондоне за $22,4 миллиона.


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