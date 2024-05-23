Решением правительства Армении введен временный запрет на транзит в государства-члены ЕАЭС и экспорт в третьи страны

Правительство Республики Армения на заседании 23 мая приняло решение о введении временного запрета на транзит в государства-члены Евразийского экономического союза и экспорт в третьи страны.

Как передает “Арменпресс”, принятие решения обусловлено необходимостью регулирования экспорта бывших в употреблении товаров из черных и цветных металлов, развития местного производства и обеспечения сырьевой базы, а также стимулирования деятельности обрабатывающей промышленности Армении посредством новых инвестиций.

Целью решения является обеспечение и экономичное использование металлической сырьевой базы, развитие местного производства, импортозамещение, что будет способствовать регулированию процесса экспорта черных и цветных металлов и создаст условия для обеспечения внутреннего рынка конкурентоспособной металлопродукцией местного производства и производства продукции с более высокой добавленной стоимостью.