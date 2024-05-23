Валери Буайе призвала заморозить азербайджанские активы во Франции и направить их на возмещение ущерба в Новой Каледонии

Член французского Сената Валери Буайе обвинила Азербайджан в попытках дестабилизации во Франции, в частности, в провоцировании бунтов в Новой Каледонии. Буайе призвала заморозить азербайджанские активы и направить эти средства для возмещения ущерба, который в Новой Каледонии достигает почти 1 миллиарда евро. Как передает “Арменпресс”, Валери Буайе заявила об этом, выступая на заседании Сената Франции при обсуждении законопроекта о предотвращении иностранного вмешательства во Франции. Она отметила при этом, что в действия против Франция вовлечены также Россия, Турция и Китай.

«Новая Каледония подверглась насилию в свете влияния Азербайджана, России и Китая, которые стремятся дестабилиизировать Францию и использовать ее ресурсы, включая никель. Телевизионные передачи показывают, что в Новой Каледонии некоторые «независимые» деятели были одеты в майки с изображением азербайджанского флага, а азербайджанские СМИ распространили фотографии демонстрантов с изображениями президента Азербайджана Ильхама Алиева. Эта взрывоопасная ситуация обостряется иностранным вмешательством, которое не ограничивается только Новой Каледонией. Франция стала мишенью в информационной войне, и она только начинается. А за этим нападением стоит Азербайджан. На передовой этой агрессии – Азербайджан, страна, авторитарный режим которой зависит от продажи газа, которая проводит этнические чистки в Арцахе, депортирует армян и попирает суверенитет международно признанного государства», - заявила Буайе.

Она добавила, что в последние года Франция столкнулась в Африке с информационными атаками, которые были инициированы, в частности, Россией и Турцией, стремящимися дискредитировать Францию, обвиняя ее в неоколониализме. «Сегодня основной целью этих атак являются французские территории, особенно заморские территории. На переднем крае этих атак находятся Новая Каледония и Полинезия, и Азербайджан снова пытается повлиять на часть местного населения. В 2023 году на саммите Движения неприсоединения Ильхам Алиев обвинил Францию в колониальных преступлениях и геноциде в Африке, Юго-Восточной Азии и на заморских территориях, а также защитил суверенитет Коморских Островов над французским островом Майотта в Индийском океане, игнорируя нормы права, самоопределение народов, поскольку население Майотты проголосовало за сохранение статуса Франции в ноябре 2023 года. Он повторил свои обвинения, заявив, что Франция готовит почву для новых войн, дестабилизируя не только свои прошлые и нынешние колонии, но также Индийский океан и их регион. Это невероятное лицемерие со стороны суперколониальных империй, России с ее сателлитами, Турции, продолжающей свои пантюркистские устремления и мечтающей о восстановлении Османской империи, и Азербайджана, проводящего этнические чистки армян в Арцахе, ежедневно нарушающий территориальную целостность Армении. “Москва, Анкара и Баку представляют Францию как жестокую колониальную державу, а сами оказывают давление с целью ослабления демократии, национального единства и подрыва международного имиджа нашей страны”, - заявила член Сената Франции.

Учитывая ситуацию в Новой Каледонии, Валери Буайе предложила заморозить азербайджанские активы и использовать эти средства для возмещения ущерба, который, по имеющимся данным, в Новой Каледонии достигает почти 1 миллиарда евро. «Мы сделали то же самое, заморозив российские активы для Украины. Надеюсь, что этот законопроект станет началом коллективной и более широкой работы, например, в вопросе внешнего влияния в наших вузах. Из отчета Национального собрания мы знаем, что Китай вовлечен в попытки оказать влияние на академические и научные сферы Франции на 70-80%. То же самое можно сказать и о Турции, а также о некоторых странах Ближнего Востока, в том числе об Иране. Более того, Азербайджан вместе со своими союзниками - Россией и Турцией способствует дестабилизации, стремясь захватить наши территории. Мы можем указать на влияние «Братьев-мусульман», начиная от дела Самуэля Пати до спорных мер, связанных с проявлениями исламофобии. Тень «Братьев-мусульман» нависла над нашей страной. Я уверена, что мы должны действовать быстро против войн и конфликтов, в которые мы вовлечены. Мы больше не можем закрывать глаза на все усиливающееся вмешательство. Перефразируя Жака Ширака, позвольте мне сказать, что наши демократии горят, и мы смотрим в другое место. Мы должны иметь смелость спасти нашу свободу и позволить ей продолжать существовать, потому что она этого заслуживает», - сказала Буайе.