Председатель КГД Армении и посол ЕС осмотрели контрольно-пропускной пункт “Маргара”

Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян на КПП “Маргара” встретил посла ЕС в Армении Василиса Марагоса и его делегацию. Глава комитета и посол вместе осмотрели территорию КПП.

Как передает “Арменпресс”, КГД РА сообщает, что делегации была представлена ​​вся инфраструктура КПП, порядок применения и организация процедур. Было подчеркнуто, что на КПП “Маргара”, как и на других контрольно-пропускных пунктах Армении, контроль государственной границы планируется осуществлять по принципу комплексного управления границей, в системе “одного окна”.

Основные строительные работы на КПП были выполнены за короткий период времени, около шести месяцев, капитальный ремонт полностью завершен. Здесь построены комфортабельный зал обслуживания, ангар для глубокого досмотра, павильоны и склад для оформления грузов, автостоянки, благоустроенная просторная площадь и другая инфраструктура, соответствующая международным стандартам, оснащенная современным техническим оборудованием.

На встрече были обсуждены последние реформы в КГД. Также реализация уже достигнутых в рамках международного сотрудничества договоренностей в налоговой и таможенной сферах. Посол ЕС выразил удовлетворение работами, проведенными на КПП.