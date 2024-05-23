Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Сингапура

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Сингапур Лоуренсу Вонгу по случаю вступления на должность премьер-министра.

Как передает “Арменпресс”, в сообщении говорится:

«Горячо поздравляю Вас со вступлением на пост премьер-министра Республики Сингапур.

Я уверен, что Ваш богатый политический опыт будет способствовать дальнейшему развитию и прогрессу Сингапура.

Армения придает большое значение дальнейшему углублению и развитию отношений сотрудничества с дружественным Сингапуром. Готов приложить усилия для расширения отношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в продвижении пути процветания Сингапура к новым высотам”.