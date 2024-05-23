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Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Сингапура

Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Сингапура

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Сингапур Лоуренсу Вонгу по случаю вступления на должность премьер-министра. 

Как передает “Арменпресс, в сообщении говорится: 

«Горячо поздравляю Вас со вступлением на пост премьер-министра Республики Сингапур. 

Я уверен, что Ваш богатый политический опыт будет способствовать дальнейшему развитию и прогрессу Сингапура. 

Армения придает большое значение дальнейшему углублению и развитию отношений сотрудничества с дружественным Сингапуром. Готов приложить усилия для расширения отношений по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. 

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в продвижении пути процветания Сингапура к новым высотам”.


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