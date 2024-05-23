Уровень воды в озере Севан за последний месяц поднялся на 19 сантиметров

С 22 апреля по 22 мая 2024 года уровень воды в озере Севан поднялся на 19 сантиметров.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на бюллетень Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА, по состоянию на 22 апреля 2024 года уровень воды в озере Севан находился на отметке 1900,31 метра над уровнем моря. По состоянию на 22 мая, эта отметка уже составила 1900 метров 50 сантиметров, что на 5 сантиметров выше отметки того же дня прошлого года.

С января по 22 мая 2024 года через тоннельный акведук Арпа-Севан в озеро Севан поступило 99 690 000 кубометров воды, из них 50 763 000 кубометров с 22 апреля по 22 мая.

В реках, впадающих в озеро Севан, наблюдался переменный режим выхода воды.

Хосров Хлгатян