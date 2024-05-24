“Ереванский бестселлер”: лидирует сказка “Три поросенка”: детская книга, апрель, 2024

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства “Арменпресс” на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за апрель.

На первом месте детских бестселлеров - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

На втором месте книжка “Принцессы”. Сборник содержит разные истории о самых любимых сказочных принцессах.

На третьем месте “Книга джунглей”. Эта маленькая книжка-панорама познакомит детей с известными сказками, поможет развить воображение с помощью пространственных образов.

На четвертом месте книжка “20 сказок о принцессах”. В сборнике сказки о самых любимых сказочных принцессах. Эта книжка с красивыми и яркими иллюстрациями, словно пришла из сказочного мира, где живут все герои популярных мультфильмов и сказок.

На пятом месте “Мишка по имени Паддингтон” Майкла Бонда. Медвежонок Паддингтон пересекает океан и из далекого Перу попадает в Англию, в Лондон. Здесь он знакомится с мистером и миссис Браун и вскоре становится полноправным членом этой замечательной семьи. В большом городе Паддингтона ждет множество новинок, интересных и невероятных приключений.

“Книга джунглей. История Маугли” Редьярда Киплинга на шестом месте. Эта книга английского писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии Редьярда Киплинга в списке известных произведений мировой литературы. Она рассказывает о Маугли, человеческом детеныше, выросшем в джунглях.

На седьмом месте баллада Ованеса Туманяна “Конец зла”. Баллада рассказывает о хитрой лисе и наивной кукушке. Кукушка поверила лисе и пожертвовала ей своих детенышей, чтобы лиса не разрушила ее гнездо. Но умная ворона посоветовала ей преподать лисе хороший урок. Когда лисица снова вернулась, кукушка прогнала ее. Лиса узнав о совете вороны, решила схватить ее и отомстить. Но ворона, обманом привела лису к собаке, которая и схватила лису.

На восьмом месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке есть и в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

На девятом месте сказка “Мышонок Пуй-Пуй” Дереника Демирчяна. Сказка о знаменитом мышонке понравится всем детям, многим ее сюжет уже известен.

На десятом месте “Путешествие Гулливера” Джонатана Свифт. Создавая этот роман, Джонатан Свифт стремился высмеять политическую мораль своей страны, что у него получалось лучше всего. Однако его содержание настолько мощно, что даже сегодня оно не утратило свой первоначальный смысл, и он стал одним из лучших, полюбившихся подросткам всего мира, произведений.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”.

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин” (044-53-74-74).