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Правительство утвердило Вардана Азатяна на должность ректора Государственной Академии художеств Армении

Правительство утвердило Вардана Азатяна на должность ректора Государственной Академии художеств Армении

Правительство утвердило итоги выборов Вардана Азатяна на замещение должности ректора Государственной Академии художеств Армении. 

Как сообщает “Арменпресс, на заседании правительства проект представила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян. 

Ректор Государственного высшего учебного заведения избирается в порядке открытого конкурса, установленного законодательством Республики Армения и Уставом высшего учебного заведения, тайным голосованием в Совете учебного заведения, сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может быть избрано на должность ректора более двух раз подряд.


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