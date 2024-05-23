США не использовали рычаги воздействия на Азербайджан во время его предосудительных действий: конгрессмен Джим Коста

Конгрессмен США Джим Коста заявил, что США не использовали рычаги воздействия на Азербайджан, которые они имели, когда Азербайджан нарушил многие соглашения с Арменией.

Как передает “Арменпресс”, Джим Коста сказал об этом на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей.

“Я не думаю, что мы использовали свое влияние на Азербайджан, когда он нарушил многие из своих соглашений с Арменией. Я имею в виду соглашение об обороне, которое мы с ними заключили. Я думаю, что то, что сделал Азербайджан, достойно осуждения”, - сказал Коста.

Конгрессмен также коснулся этнической чистки, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Он отметил, что то, что сделал Азербайджан с армянами - коренным населением Нагорного Карабаха, выходит за рамки всех представлений о морали.

Коста добавил, что США увеличили запланированную поддержку для помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха с 15 миллионов долларов до 65 миллионов долларов, но подчеркнул, что Армения запросила дополнительные 200 миллионов долларов поддержки, в связи с чем, комиссия по армянским вопросам Конгресса направила письмо государственному секретарю.

В ответ на слова конгрессмена госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что лучшее, что может произойти, - это соглашение между Арменией и Азербайджаном о мирном договоре. Он отметил, что это наилучшим образом повлияет на Армению, Азербайджан и на весь регион.

Но Джим Коста, продолжил, что его позиция и позиция госсекретаря по этому вопросу расходятся. “Господин госсекретарь, я думаю, у нас по этому вопросу разные позиции, я не доверяю Азербайджану”, - заявил Коста.

Энтони Блинкен ответил: “Как кто-то однажды сказал: доверяй, но проверяй”.