В этом году в Армении начальные и старшие школы окончат в общей сложности 59 954 учащихся
12:15, 23 Май 2024
Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения опубликовало данные о количестве выпускников начальных и старших школ.
Как передает “Арменпресс”, 23 мая заместитель министра ОНКС Араксия Сваджян на пресс-конференции, посвященной подведению итогов подготовительных работ к окончанию учебного года, сообщила, что в этом году число выпускников 9-го класса составляет 39 400 человек, 12-го класса - 20 554 человека.
Заместитель министра сообщила, что выпускники как 9-х, так и 12-х классов Тавушской области в этом году будут первыми выпускниками, которые окончат школу по новому государственному стандарту общего образования.
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