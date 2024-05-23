В этом году в Армении начальные и старшие школы окончат в общей сложности 59 954 учащихся

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения опубликовало данные о количестве выпускников начальных и старших школ.

Как передает “Арменпресс”, 23 мая заместитель министра ОНКС Араксия Сваджян на пресс-конференции, посвященной подведению итогов подготовительных работ к окончанию учебного года, сообщила, что в этом году число выпускников 9-го класса составляет 39 400 человек, 12-го класса - 20 554 человека.

Заместитель министра сообщила, что выпускники как 9-х, так и 12-х классов Тавушской области в этом году будут первыми выпускниками, которые окончат школу по новому государственному стандарту общего образования.