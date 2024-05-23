США рассматривают, как можно усилить поддержку Армении: Энтони Блинкен

Соединенные Штаты Америки изучают ряд запросов Армении, касающихся того, что могут сделать Соединенные Штаты для усиления поддержки Армении и углубления отношений.

Как передает “Арменпресс”, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, отвечая на вопрос конгрессмена Джима Косты.

“Мы изучаем ряд запросов из Армении, чтобы понять, что мы можем сделать для усиления поддержки Армении и углубления отношений с Арменией. Несколько недель назад я встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, чтобы посмотреть, что мы и Евросоюз можем сделать для поддержки Армении, и мы будем двигаться вперед в этом направлении”, - сказал Блинкен.

Он выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян проделал необыкновенную работу в различных сферах, руководя страной в очень трудный период.

Блинкен также выразил надежду, что Армения и Азербайджан смогут достичь соглашения по мирному договору.