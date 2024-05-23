Блинкен заявил, что США и ЕС намерены принять меры против Грузии из-за принятия закона об иноагентах

Соединенные Штаты и Европейский Союз намерены принять меры против Грузии из-за принятия законопроекта о прозрачности иностранного влияния, который вызвал массовые протесты в стране. Как передает “Арменпресс”, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

“Мы очень пристально рассматриваем вопрос о том, что можем сделать в ответ на это. И я ожидаю, что мы предпримем действия”, - сказал он.

По словам Блинкена “ЕС изучает воздействие на процесс присоединения Грузии”.

“Он явно противоречит желанию подавляющего большинства грузин двигаться в сторону интеграции в ЕС”, -добавил глава внешнеполитического ведомства США.

Ранее сообщалось, что в ЕС угрожают отменить безвизовый режим с Грузией из-за принятия закона об иностранных агентах. Генеральный секретарь правящей партии “Грузинская мечта - Демократическая Грузия”, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал неприемлемой идею возможного приостановления безвизового режима с ЕС из-за принятия закона. Он подчеркнул, что Грузия готова к дружбе, сотрудничеству, партнерству и к здоровым отношениям.

14 мая Парламент Грузии принял Закон “О прозрачности иностранного влияния” в третьем и окончательном чтении, однако 18 мая президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето.

Закон предусматривает, что неправительственные организации и средства массовой информации, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, должны регистрироваться как организации, “преследующие интересы иностранной державы”. Власти Грузии заявляют, что закон призван обеспечить прозрачность финансирования НПО.