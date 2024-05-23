ANIF будет ликвидирован: вопрос в повестке заседания правительства

Фонд государственных интересов Армении (ANIF) будет ликвидирован. Как сообщает “Арменпресс”, проект соответствующего решения включен в повестку заседания правительства 23 мая.

“Правительству предлагается передать полномочия по управлению пакетом 100 % государственных акций ЗАО “Фонд государственных интересов Армении” Комитету по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления и инфраструктуры Республики Армения. Предлагаемые изменения обусловлены требованиями пункта 3 протокола N V/35-2024 отчета ЗАО “Фонд государственных интересов Армении”, заседания состоявшегося 14 марта 2024 года под руководством премьер-министра РА, о принятии соответствующих мер по прекращению деятельности общества, а также с полномочиями, возложенными на комитет Уставом комитета”, - указано в обосновании проекта.

Полномочия по управлению всеми 100 % акций ANIF, принадлежащими РА, закреплены за Министерством экономики РА. В настоящее время продолжаются работы, связанные с осуществлением процесса ликвидации компании.

ЗАО “Фонд государственных интересов Армении” - компания, действовавшая при правительстве РА, деятельность которой была направлена ​​на реализацию масштабных проектов совместно с крупнейшими инвесторами и партнерами. Цель ANIF заключалась в активном содействии инвестициям в наиболее важные отрасли экономики Армении. Компания была учреждена Правительством Республики Армения 18 апреля 2019 года.