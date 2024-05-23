Сокровища истории: глиняный макет храма, датируемый VI-V вв. до н. э, - основной компонент ритуала жертвоприношения

Глиняный макет храма, датируемый VI-V вв. до н. э, был обнаружен в храмовой части, открывшейся при раскопках археологического памятника “Холм звезды”. Макет храма и другие подобные предметы, по мнению специалистов и сопоставлению данных, полученных из других памятников, использовались при жертвоприношениях. В основном, в эти предметы помещалась кровь жертвенного животного.

В беседе с “Арменпресс” заведующая отделом археологии и нумизматики Музея истории Армении Астх Погосян отметила, что макет храма, по всей вероятности, был посвящен Богу неба и грома. К такому выводу можно прийти, поскольку на макете есть украшения в виде бычьих голов. Вероятно, вместе с макетом в жертвенном ритуале использовались и другие предметы, обнаруженные при раскопках храмовой части.

“Глиняный макет, обнаруженный в храмовой части археологического памятника “Холм звезды”, - самая уникальная вещь. Макет установлен на постаменте круглой формы. Храм двухэтажный, с двускатным фронтоном. Стены первого этажа широкие, что создает впечатление, что это строение квадратное, хотя внутри оно прямоугольное. На первом этаже имеется широкая дверь.

Макет храма воссоздан во всех деталях. На его покрытии наклонные рифленые линии, что, вероятно, является имитацией облицовки каменным кирпичом или тонкими досками. На стенах второго этажа выделены специальные секции, которые, по-видимому, должны были защищать стены первого этажа, предотвращая попадание туда проточной дождевой воды. Верхняя часть фасада украшена строго стилизованными головами быков”, - представила специалист.

Скорее всего, макет помещался в горшочек на очаге, наполненном углем, подчеркнула специалист, добавив, что видно, что он не подвергался поджигу, так как на нем нет следов сажи. Макет освещался как изнутри, так и снаружи из соответствующих отверстий. Скорее всего, огонь здесь имел чисто прикладное значение, то есть служил лишь для освещения полутемного пространства. Сам макет представляет собой модель храма, которая демонстрировалась ​​так же, как и, к слову, статуэтки.

По словам Астх Погосян, этот архитектурный стиль весьма характерен для строительного искусства урартского периода (храм Мусасир и др.). По мнению исследователей, этот стиль повлиял и на персидскую и на греческую архитектуру.

Гаяне Габоян

Фотограф: Айк Барсегян

Операторы: Ованнес Мкртчян, Айк Барсегян