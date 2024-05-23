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Европейские индексы - 22-05-24

Европейские индексы - 22-05-24

МОСКВА, 23 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.25% и составил 18680.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.61% и составил 8092.11 пункта, британский FTSE снизился на 0.55% и составил 8370.33 пункта, а российский RTSI вырос на 0.36% и составил 1203.60 пункта.


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