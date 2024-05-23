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“Аталанта” - победитель Лиги Европы УЕФА

“Аталанта” - победитель Лиги Европы УЕФА

Победителем Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24 стала итальянская “Аталанта”. 

Как сообщает “Арменпресс, в финале Лиги Европы, прошедшем в столице Ирландии Дублине, состоялся матч между немецким “Байером” и итальянской “Аталантой”. Итальянский клуб сумел отправить 3 безответных мяча в ворота “Байера”, который до сих пор считался непобедимой командой этого сезона. Хет-трик “Аталанты” оформил Адемола Лукман. 

“Аталанте” впервые, после 1963 года, достался трофей. Тогда команда выиграла Кубок Италии. “Байер” потерпел первое поражение сезона, отыграв 51 матч.


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