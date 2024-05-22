Нидерланды, Эстония, Чехия и Швеция настаивают на введении санкций в отношении Грузии в ответ на продолжающиеся попытки грузинского правительства принять спорный закон "Об иностранном влиянии". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, об этом в среду, 22 мая, пишет газета Financial Times (FT). Среди возможных ограничений - приостановка безвизового режима между Грузией и ЕС, адресные санкции и заморозка выделения средств из европейских фондов, указывает издание. Обсуждение возможных санкций против Грузии состоится на встрече министров иностранных дел государств Евросоюза на следующей неделе, говорится в публикации.

FT отмечает, что Грузия, страна-кандидат в члены ЕС, проигнорировала предупреждения Брюсселя и многомесячные уличные протесты, продолжая процедуру принятия закона, который, как считается, принимается под влиянием Москвы. В ЕС рассматривают "различные меры давления на грузинское правительство", передает издание слова европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.

25 апреля Европарламент принял резолюцию, согласно которой Брюссель прекратит переговоры с Грузией о вступлении в ЕС, если закон об "иноагентах" будет принят. Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) 21 мая "настоятельно рекомендовала" Тбилиси отказаться от принятия спорного закона. Комиссия СЕ подчеркнула, что "закон, якобы направленный на обеспечение прозрачности, объективно приводит к риску стигматизации, замалчивания и в итоге ликвидации ассоциаций и СМИ, которые получают даже незначительную часть своих средств из-за границы".