Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-05-24

ЕРЕВАН, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 мая, курс доллара США вырос на 0.13 драмa и составил 388.37 драм. Курс евро сократился на 1.02 драмa и составил 420.88 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 4.31 драм. Курс британского фунта вырос на 0.55 драмa и составил 494.24 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 97.52 драмa и составила 30308.20 драм. Цена серебра сократилась на 1.86 драмa и составила 395.01 драм.