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Азиатские индексы снизились - 22-05-24

Азиатские индексы снизились - 22-05-24

ТОКИО, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.85% и составил 38617.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.81% и составил 2737.36 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.02% и составил 3158.54 пункта, а HANG SENG снизился на 0.13% и составил 19195.60 пункта.


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