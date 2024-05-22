Азиатские индексы снизились - 22-05-24

ТОКИО, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.85% и составил 38617.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.81% и составил 2737.36 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.02% и составил 3158.54 пункта, а HANG SENG снизился на 0.13% и составил 19195.60 пункта.