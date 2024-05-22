Время в Ереване: 11:07,   22 Май 2024

Покойный президент Ирана был чувствителен к пограничным проблемам Армении, и мы продолжим учитывать их: Али Хаменеи

Покойный президент Ирана был чувствителен к пограничным проблемам Армении, и мы продолжим учитывать их: Али Хаменеи

На встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном духовный лидер, верховный руководитель Ирана Сейед Али Хаменеи заявил, что покойный президент Ирана Эбрахим Раиси был очень чувствителен к пограничным проблемам, связанным с Арменией, и к событиям, происходящим вокруг них. 

“Наш покойный президент был очень чувствителен к пограничным проблемам, связанным с Арменией, и событиям, происходящим вокруг них, и мы должны продолжить эту чувствительность и заботливость. Мы должны быть в состоянии обеспечить наши собственные интересы”, - как передает “Арменпресс, слова духовного лидера приводит агентство IRNA. 

Аятолла Хаменеи указал на исторические и географические схожести и общие интересы Ирана и Армении и добавил: 

“Политика Ирана по расширению отношений с Арменией должна быть продолжена под руководством г-на Мохаммада Мохбера (и. о. президента Ирана Мохаммад Мохбер)”, - сказал он. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: 

“Мы были потрясены известием о гибели президента Ирана, министра иностранных дел и других их товарищей в результате крушения, но мы уверены, что под Вашим предводительством и руководством это не повлияет на деятельность Ирана”.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм


Также по теме





youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am