Покойный президент Ирана был чувствителен к пограничным проблемам Армении, и мы продолжим учитывать их: Али Хаменеи

На встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном духовный лидер, верховный руководитель Ирана Сейед Али Хаменеи заявил, что покойный президент Ирана Эбрахим Раиси был очень чувствителен к пограничным проблемам, связанным с Арменией, и к событиям, происходящим вокруг них.

“Наш покойный президент был очень чувствителен к пограничным проблемам, связанным с Арменией, и событиям, происходящим вокруг них, и мы должны продолжить эту чувствительность и заботливость. Мы должны быть в состоянии обеспечить наши собственные интересы”, - как передает “Арменпресс”, слова духовного лидера приводит агентство IRNA.

Аятолла Хаменеи указал на исторические и географические схожести и общие интересы Ирана и Армении и добавил:

“Политика Ирана по расширению отношений с Арменией должна быть продолжена под руководством г-на Мохаммада Мохбера (и. о. президента Ирана Мохаммад Мохбер)”, - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил:

“Мы были потрясены известием о гибели президента Ирана, министра иностранных дел и других их товарищей в результате крушения, но мы уверены, что под Вашим предводительством и руководством это не повлияет на деятельность Ирана”.