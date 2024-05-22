Делегация, возглавляемая Клодом Вислером, почтила память Святых мучеников в Мемориальном комплексе Цицернакаберда

В сопровождении заместителя председателя Национального собрания Республики Армения Рубена Рубиняна делегация, возглавляемая председателем Палаты Депутатов Люксембурга Клодом Вислером, 22 мая посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберда.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение НС РА, члены делегации возложили венок и цветы к Вечному огню, увековечивающему память жертв Геноцида армян, минутой молчания почтили память Святых мучеников.

В Музее-институте Геноцида армян они ознакомились с документами, свидетельствующими ужасы геноцида.