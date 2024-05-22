Никол Пашинян встретился с исполняющим обязанности президента Ирана

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в Тегеране встретился с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Аппарат премьер-министра. Никол Пашинян выразил соболезнования исполняющему обязанности президента Ирана, вице-президентам, членам правительства и всему иранскому народу в связи с гибелью президента Иранской Республики Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Амира Хусейна Абдоллахияна и сопровождавших их лиц.

Премьер-министр подчеркнул, что гибель Ибрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахияна стала большой трагедией. Армения и армянский народ скорбят и разделяют боль народа дружественного Ирана.

Никол Пашинян подчеркнул, что его с Эбрахимом Раиси связывали не только партнерские, но и теплые дружеские связи, что конечно отражалось на армяно-иранских отношениях. Премьер-министр выразил надежду, что программы, намеченные с Эбрахимом Раиси, будут реализованы, будут продолжены и позитивные отношения между двумя странами.

Исполняющий обязанности президента Ирана отметил, что присутствие премьер-министра Армении придает им сил в эти тяжелые дни. По его словам, катастрофа потрясла весь народ Ирана, и он ценит, что и дружественная Армения сегодня разделяет их горе.

Мохаммад Мохбер заверил, что все программы, намеченные премьер-министром РА с Эбрахимом Раиси, направленные на развитие армяно-иранских отношений, будут носить продолжительный характер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Тегеран 22 мая для участия в церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими сопровождавшими их официальными лицами, погибшими в результате крушения вертолета.