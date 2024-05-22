В Тегеране состоялась встреча премьер-министра Армении и духовного лидера Ирана

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в Тегеране встретился с духовным лидером, верховным руководителем Ирана Сейедом Али Хаменеи.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Аппарат премьер-министра. Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с гибелью президента Иранской Республики Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Амира Хусейна Абдоллахияна и сопровождавших их лиц.

Премьер-министр РА отметил, что у него сохранились теплые воспоминания о встречах с президентом Ирана и министром иностранных дел, и подчеркнул, что Республика Армения и ее народ являются хорошим другом и соседом Ирана и его народа в этот тяжелый для страны час.

Сейед Али Хаменеи поблагодарил премьер-министра Армении за визит в этот трудный для Ирана период и участие в церемонии прощания.

Собеседники выразили уверенность, что Армения и Иран продолжат шаги, направленные на развитие и расширение теплых и дружественных отношений ради прогресса обоих государств и народов.

22 мая премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выехал в Тегеран для участия в церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими сопровождавшими их должностными лицами, погибшими в результате крушения вертолета.