Армения готова расширить сотрудничество с Люксембургом без каких-либо ограничений: спикер парламента

Визит председателя Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клода Вислера в Армению свидетельствует о крепких и развивающихся отношениях между Арменией и Люксембургом, о проявлении участия к вызовам безопасности Армении и готовности внести свой вклад в их разрешение. Как передает “Арменпресс ”, об этом на пресс-конференции заявил председатель НС Ален Симонян.

“Хотел бы подчеркнуть, что г-н Вислер и другие присутствующие здесь коллеги - это люди, чьи усилия очень четко прояснили позицию Люксембурга по вопросам, связанным с Арменией, за что мы им благодарны.

Об этом свидетельствует резолюция в поддержку Армении, принятая Палатой депутатов Люксембурга накануне этого визита. В ней затронут ряд важных для Армении вопросов, среди них продолжающиеся работы по демаркации границ Армении и Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации, необходимость выполнения Азербайджаном обязуещего решения Международного суда ООН от 17 ноября 2023 года и немедленного освобождения всех армянских военнопленных.

Резолюция также осуждает принудительное перемещение более 100 000 армян из Нагорного Карабаха в результате необоснованной и неоправданной военной операции Азербайджана, подчеркивает важность расширения отношений Армения-ЕС, Армения-Люксембург”, - сказал Симонян.

Спикер НС Армении сообщил, что на встрече со своим коллегой он обсудил детали видения, представленного в резолюции, подчеркнув готовность Армении углублять сотрудничество с Люксембургом без каких-либо ограничений, от политического диалога к оборонному сотрудничеству, от расширения дипломатических отношений до расширения сотрудничества в образовательной, научной, инновационной сфере и в ряде других областей.