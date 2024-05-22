В Тегеране проходит церемония прощания с президентом Раиси, главой МИД страны и другими лицами
С раннего утра в Тегеранском университете проходит церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главой МИД страны и другими членами сопровождавшей их делегации. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на агентство Tasnim.
Аятолла Сейед Али Хаменеи прочел поминальную молитву по погибшим.
Траурная процессия из Тегеранского университета двинется на площадь Свободы.
Вечером 22 мая в Тегеране на церемонии поминовения жертв будут присутствовать зарубежные официальные лица и высокопоставленные делегации. Как ранее сообщал “Арменпресс”, премьер-министр Никол Пашинян выехал в Исламскую Республику Иран для участия в официальном мероприятии, посвященном памяти президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдуллахияна и сопровождающих их лиц.
До того, как тела 8 погибших были доставлены в Тегеран, 21 мая в Тебризе и Куме также прошли церемонии прощания.
Днем 23 мая президент Эбрахим Раиси будет похоронен в Мешхеде, городе на северо-востоке Ирана, где находится мавзолей Имама Резы.
19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил. В Иране объявлен 5-дневный траур.
Согласно Конституции Исламской Республики Иран, полномочия президента временно, до проведения выборов возложены на первого вице-президента Мохаммада Мохбера.
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