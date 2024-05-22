В Тегеране проходит церемония прощания с президентом Раиси, главой МИД страны и другими лицами

С раннего утра в Тегеранском университете проходит церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главой МИД страны и другими членами сопровождавшей их делегации. “Арменпресс ” передает об этом, со ссылкой на агентство Tasnim.

Аятолла Сейед Али Хаменеи прочел поминальную молитву по погибшим.

Траурная процессия из Тегеранского университета двинется на площадь Свободы.

Вечером 22 мая в Тегеране на церемонии поминовения жертв будут присутствовать зарубежные официальные лица и высокопоставленные делегации. Как ранее сообщал “Арменпресс”, премьер-министр Никол Пашинян выехал в Исламскую Республику Иран для участия в официальном мероприятии, посвященном памяти президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдуллахияна и сопровождающих их лиц.

До того, как тела 8 погибших были доставлены в Тегеран, 21 мая в Тебризе и Куме также прошли церемонии прощания.

Днем 23 мая президент Эбрахим Раиси будет похоронен в Мешхеде, городе на северо-востоке Ирана, где находится мавзолей Имама Резы.

19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил. В Иране объявлен 5-дневный траур.

Согласно Конституции Исламской Республики Иран, полномочия президента временно, до проведения выборов возложены на первого вице-президента Мохаммада Мохбера.