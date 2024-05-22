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Премьер-министр Армении выехал в Иран с рабочим визитом

Премьер-министр Армении выехал в Иран с рабочим визитом

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выехал с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. 

Как передает “Арменпресс, в Аппарате премьер-министра сообщили, что Никол Пашинян в Тегеране примет участие в траурных мероприятиях в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, министра ИД Хоссейна Амира Абдоллахияна и других лиц, погибших в результате крушения вертолета. 

19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил.


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