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Министр экономики Армении и госминистр ОАЭ обсудили весь спектр экономических отношений

Министр экономики Армении и госминистр ОАЭ обсудили весь спектр экономических отношений

20-21 мая в Абу-Даби состоялось 2-е заседание Межправительственной комиссии Армения-ОАЭ. 

Как передает “Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр экономики РА Геворг Папоян. 

С армянской стороны заседание вел министр экономики РА Геворг Папоян, со стороны эмиратов - госминистр ОАЭ Ахмед Аль Сайег. 

“С моим уважаемым коллегой мы обсудили весь спектр вопросов углубления армяно-эмиратских экономических отношений, пришли к важным соглашениям, вокруг которых подписали документ”, - написал Папоян.


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