Министр экономики Армении и госминистр ОАЭ обсудили весь спектр экономических отношений
09:52, 22 Май 2024
20-21 мая в Абу-Даби состоялось 2-е заседание Межправительственной комиссии Армения-ОАЭ.
Как передает “Арменпресс”, об этом на своей странице в Facebook написал министр экономики РА Геворг Папоян.
С армянской стороны заседание вел министр экономики РА Геворг Папоян, со стороны эмиратов - госминистр ОАЭ Ахмед Аль Сайег.
“С моим уважаемым коллегой мы обсудили весь спектр вопросов углубления армяно-эмиратских экономических отношений, пришли к важным соглашениям, вокруг которых подписали документ”, - написал Папоян.
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