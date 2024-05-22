Министр экономики Армении и госминистр ОАЭ обсудили весь спектр экономических отношений

20-21 мая в Абу-Даби состоялось 2-е заседание Межправительственной комиссии Армения-ОАЭ.

Как передает “Арменпресс”, об этом на своей странице в Facebook написал министр экономики РА Геворг Папоян.

С армянской стороны заседание вел министр экономики РА Геворг Папоян, со стороны эмиратов - госминистр ОАЭ Ахмед Аль Сайег.

“С моим уважаемым коллегой мы обсудили весь спектр вопросов углубления армяно-эмиратских экономических отношений, пришли к важным соглашениям, вокруг которых подписали документ”, - написал Папоян.