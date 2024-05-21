Генеральный прокурор Армении приняла ассистента заместителя госсекретаря США

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян приняла сегодня ассистента заместителя госсекретаря США по борьбе с наркотиками и сотрудничеству правоохранительных органов Брэндона Йодера и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры Армении, Анна Вардапетян поприветствовала гостей, высоко оценила уровень взаимодействия с американскими партнерами в правовой сфере и подчеркнула состоявшуюся около месяца назад встречу с высокопоставленными представителями госдепартамента и минюста США.

Генпрокурор поблагодарила руководителя Бюро по международному контролю над наркотиками и обеспечению правопорядка посольства США Алексиса Хафтвана, завершающего свою миссию в Армении, и подчеркнул его роль в поддержке институциональных реформ в сфере конфискации незаконного имущества и расследования коррупционных преступлений.

Брэндон Йодер назвал встречу с генеральным прокурором Армении одной из самых важных и подчеркнул, что есть воля к совместному построению стабильного правового сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи, в числе других представляющих взаимный интерес вопросов, стороны обсудили возможности развития сотрудничества в сфере взаимной правовой помощи, приоритеты генеральной прокуратуры в борьбе с коррупцией, развитие института конфискации имущества незаконного происхождения, борьбу с киберпреступностью, и в этом контексте была обсуждена поддержка США в вышеуказанных направлениях.