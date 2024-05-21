Секретарь Совета безопасности Армении принял заместителя директора ЦРУ США

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял делегацию во главе с заместителем директора Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Дэвидом Коэном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности.