Армения принимает участие в проходящих в Молдове штабных учениях “Regex 2024”

Армения принимает участие в штабных учениях “Regex 2024” НАТО, которые начались в Молдове 20 мая. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба минобороны Молдовы.

Отмечается, что военные учения проходят 20-24 мая. В них принимают участие около 30 представителей стран-партнеров НАТО: Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Египта, Иордании, Королевства Бахрейн, Марокко, Казахстана, Пакистана, Туниса, Мальты, Африканского Союза (Ганы и Бенина), а также штабные офицеры Национальной армии Молдовы.

“Учения организованы при поддержке Командования объединенных сил НАТО в Неаполе (Италия) и направлены на подготовку военных по западным стандартам планирования и проведения учений, управление кризисными ситуациями, укрепление и оценки уровня оперативной совместимости сил в многонациональной среде.

Напоминаем, что мероприятие “Regex 2024” предполагает организацию нескольких семинаров в течение текущего года. Первый семинар состоялся с 16 февраля по 1 марта, второй — с 22 по 26 апреля 2024 года”, - говорится в сообщении МО Молдовы.