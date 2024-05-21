В рамках Международной конференции по ядерной безопасности принято совместное заявление

В рамках состоявшегося в Вене 20-21 мая министерского сегмента Международной конференции по ядерной безопасности было принято Совместное заявление сопредседателей, к которой в числе других стран-участниц присоединилась Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в результате совместной работы со странами-участницами в тексте заявления нашел отражение ряд важных пунктов, в частности:

- страны-участницы обязуются, среди прочих обязательств, поддерживать и укреплять комплексную безопасность ядерных и других радиоактивных материалов и объектов;

- выражается обеспокоенность существующими и возникающими рисками и угрозами физической ядерной безопасности и [страны] обязуются их устранять.

- [страны] подчеркивают, что любые нападения или угрозы нападения на ядерные объекты, предназначенные для мирных целей, могут поставить под угрозу ядерную безопасность, и напоминают о наших обязательствах в этом отношении, принимая к сведению резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ.

20 мая на конференции состоялось выступление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, в котором также основной акцент был сделан как на глобальной ядерной безопасности, так и на приоритетах Армении в этой сфере.