Министр внутренних дел Армении принял делегацию, возглавляемую заместителем госсекретаря США

21 мая министр внутренних дел Республики Армения Ваге Казарян принял делегацию, возглавляемую ассистентом заместителя госсекретаря США США Брэндоном Йодером.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение полиции, приветствуя гостей, министр высоко оценил двустороннее сотрудничество и поблагодарил посольство США за содействие проведению в МВД реформ.

Ваге Казарян выделил среди важных инициатив присоединение Армении к глобальной коалиции по борьбе с угрозами синтетических наркотиков и выразил надежду, что это будет способствовать продолжению и расширению эффективного сотрудничества в борьбе с оборотом наркотиков.

Министр коснулся и создания Патрульной и Водной патрульной службы, борьбы с преступностью, с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

Министр внутренних дел выразил особую благодарность за материально-техническую поддержку, оказанную Спасательной службе в рамках программы, реализуемой агентством Министерства обороны США по снижению рисков, а также за курсы переподготовки сотрудников.

Поблагодарив за теплый прием, Брэндон Йодер подчеркнул важность эффективного взаимодействия, отметив, что достижения в рамках отраслевых реформ являются исключительными. От имени правительства США он выразил готовность продолжать активное сотрудничество и расширять повестку дня.

Заместитель министра внутренних дел Арпине Саркисян представила реформы и проделанную работу министерства, упомянула о планируемых работах, которые охватывают как полицейскую, так и спасательную сферы.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и наметили дальнейшие действия. В частности, в ближайшее время совместно с США будет запущена новая программа, направленная на эффективное управление человеческими ресурсами, также рассматривается возможность создания отдельной программы в сфере образования.

Министр внутренних дел Ваге Казарян выразил особую благодарность руководителю программы по борьбе с наркотиками и сотрудничеству правоохранительных органов посольства США в Армении Алексису Хавтвани, который завершает свою миссию в Армении.

Алексис Хавтвани был награжден медалью “За сотрудничество” за содействие внедрению Патрульной службы, а также за тесное сотрудничество с МВД.