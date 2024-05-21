Китай ответит на любые действия, которые будут направлены против его целостности: МИД Китая

Любое действие, которое будет угрожать территориальной целостности Китая и бросит вызов принципу “одного Китая”, получит немедленный ответ. Как передает “Арменпресс”, с таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

“Любое действие, которое бросает вызов принципу “одного Китая” и ставит под угрозу национальный суверенитет и территориальную целостность КНР, получит немедленный и решительный ответ со стороны Китая”, - заявление Вэньбиня приводит ТАСС.

Представитель Министерства иностранных дел Китая подчеркнул, что Китай “решительно выступает против любых форм официальных обменов между США и Тайванем, а также выступает против вмешательства Соединенных Штатов в дела острова в любой форме и под любым предлогом”.

Ван Вэньбинь напомнил, что соблюдение принципа “одного Китая” является “политической основой и обязательным условием развития отношений с КНР для любого иностранного государства.

13 января на Тайване состоялись выборы главы и депутатов Законодательного юаня (парламента). 64-летний Лай Циндэ, который занимал пост заместителя главы администрации острова, одержал победу, набрав 40,05% голосов. Церемония инаугурации состоялась 20 мая. Сообщается, что присутствовали и граждане США.