Журналисты Армении приняли участие в футбольном турнире в Молдове

Футбольная сборная журналистов Армении с 18 по 20 мая участвовала во втором международном турнире Chișinău Media European Cup, который проходил в столице Молдовы, Кишиневе.

В турнире участвовали 8 журналистских команд из Армении, Молдовы, Германии, Грузии, Румынии, Израиля и Азербайджана.

В результате жеребьевки сборная Армении попала в группу “смертников” с командами Молдовы, Грузии и Румынии. К сожалению, в этот раз команде журналистов Армении не удалось преодолеть групповой этап, и они выбыли из борьбы, как и команда Молдовы, которая была победителем предыдущего турнира.

Организатор футбольного турнира - Ассоциация спортивных журналистов Молдовы. Партнером команды журналистов Армении выступила авиакомпания “FlyOne Armenia”. В Кишиневе команду Армении поддерживала Армянская община Молдовы.