В Тебризе проходит церемония прощания с президентом Раиси и членами делегации, погибшими при крушении вертолета

В Тебризе, административном центре иранской провинции Восточный Азербайджан, проходит церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами, погибшими в результате крушения вертолета. Церемония продлится 3 дня. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на сообщение агентства Tasnim.

Церемония прощания с восьмью погибшими началась в Тебризе утром 21 мая. Церемония продолжится вечером в городе Кум.

После тела погибших будут доставлены в Тегеран, чтобы люди могли попрощаться с ними в Большой мечети Мосаллы.

Утром 22 мая состоится заупокойная молитва, после похоронная процессия пройдет от Тегеранского университета до площади Свободы.

Вечером 22 мая в Тегеране на церемонии поминовения жертв будут присутствовать иностранные официальные лица и высокопоставленные делегации.

Утром 23 мая церемония прощания пройдет в провинции Южный Хорасан и в городе Бирдженд. Затем тело Раиси перевезут в его родной город Мешхед для погребения 23 мая в мавзолее имама Резы.

В Иране объявлен 5-дневный траур.

19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил.

Согласно Конституции Исламской Республики Иран, полномочия президента временно, до проведения выборов будут возложены на первого вице-президента Мохаммада Мохбера. Президентские выборы состоятся 28 июня.