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В Тебризе проходит церемония прощания с президентом Раиси и членами делегации, погибшими при крушении вертолета

В Тебризе проходит церемония прощания с президентом Раиси и членами делегации, погибшими при крушении вертолета

В Тебризе, административном центре иранской провинции Восточный Азербайджан, проходит церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами, погибшими в результате крушения вертолета. Церемония продлится 3 дня. “Арменпресс передает об этом, со ссылкой на сообщение агентства Tasnim. 

Церемония прощания с восьмью погибшими началась в Тебризе утром 21 мая. Церемония продолжится вечером в городе Кум. 

После тела погибших будут доставлены в Тегеран, чтобы люди могли попрощаться с ними в Большой мечети Мосаллы. 

Утром 22 мая состоится заупокойная молитва, после похоронная процессия пройдет от Тегеранского университета до площади Свободы. 

Вечером 22 мая в Тегеране на церемонии поминовения жертв будут присутствовать иностранные официальные лица и высокопоставленные делегации. 

Утром 23 мая церемония прощания пройдет в провинции Южный Хорасан и в городе Бирдженд. Затем тело Раиси перевезут в его родной город Мешхед для погребения 23 мая в мавзолее имама Резы.   

В Иране объявлен 5-дневный траур. 

19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил. 

Согласно Конституции Исламской Республики Иран, полномочия президента временно, до проведения выборов будут возложены на первого вице-президента Мохаммада Мохбера. Президентские выборы состоятся 28 июня.


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