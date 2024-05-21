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Председатель Следственного комитета Армении принял ассистента заместителя госсекретаря США

Председатель Следственного комитета Армении принял ассистента заместителя госсекретаря США

Председатель Следственного комитета Республики Армения Аргишти Кярамян принял ассистента заместителя госсекретаря США, заместителя секретаря Международного бюро США по борьбе с наркотиками и правоохранительным вопросам Брэндона Йодера. Его сопровождали руководитель группы Международного бюро США по борьбе с наркотиками и правоохранительным вопросам в Армении, Грузии, Молдове Мари Курт и директор Офиса по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству (ОБН) посольства США в Армении Алексис Хафтван. 

Как передает “Арменпресс, со ссылкой на сообщение Следственного комитета, приветствуя гостей, Аргишти Кярамян высоко оценил сотрудничество между Следственным комитетом РА и посольством США в РА, в частности, с офисом ОБН. Программы переподготовки, реализованные в его рамках, оказали  положительное влияние на профессиональное развитие кадров СК РА, а техническая, программная, методическая поддержка способствовали оптимизации деятельности следственного органа. Аргишти Кярамян подтвердил готовность Следственного комитета к дальнейшему углублению сотрудничества. 

Брэндон Йодер также высоко оценил уровень и качество взаимного доверия и сотрудничества. Он приветствовал реформы, проводимые в Следственном комитете РА, направленные на повышение профессионализма и эффективности, модернизацию потенциала и институциональное укрепление. Г-н Йодер также отметил, что в этих направлениях, исходя из потребностей Следственного комитета РА, существуют новые возможности для расширения сотрудничества. 

В ходе встречи были обсуждены возможности развития потенциала СК РА, а также возможности, направленные на повышение эффективности уголовно-правовой борьбы с преступлениями транснационального характера, в частности, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью, отмыванием денег и гендерным насилием.


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