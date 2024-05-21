Председатель Следственного комитета Армении принял ассистента заместителя госсекретаря США

Председатель Следственного комитета Республики Армения Аргишти Кярамян принял ассистента заместителя госсекретаря США, заместителя секретаря Международного бюро США по борьбе с наркотиками и правоохранительным вопросам Брэндона Йодера. Его сопровождали руководитель группы Международного бюро США по борьбе с наркотиками и правоохранительным вопросам в Армении, Грузии, Молдове Мари Курт и директор Офиса по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству (ОБН) посольства США в Армении Алексис Хафтван.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Следственного комитета, приветствуя гостей, Аргишти Кярамян высоко оценил сотрудничество между Следственным комитетом РА и посольством США в РА, в частности, с офисом ОБН. Программы переподготовки, реализованные в его рамках, оказали положительное влияние на профессиональное развитие кадров СК РА, а техническая, программная, методическая поддержка способствовали оптимизации деятельности следственного органа. Аргишти Кярамян подтвердил готовность Следственного комитета к дальнейшему углублению сотрудничества.

Брэндон Йодер также высоко оценил уровень и качество взаимного доверия и сотрудничества. Он приветствовал реформы, проводимые в Следственном комитете РА, направленные на повышение профессионализма и эффективности, модернизацию потенциала и институциональное укрепление. Г-н Йодер также отметил, что в этих направлениях, исходя из потребностей Следственного комитета РА, существуют новые возможности для расширения сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены возможности развития потенциала СК РА, а также возможности, направленные на повышение эффективности уголовно-правовой борьбы с преступлениями транснационального характера, в частности, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью, отмыванием денег и гендерным насилием.