Парламент Армении минутой молчания почтил память президента Ирана и других лиц, погибших при крушении вертолета

Национальное собрание Армении минутой молчания почтило память президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси, министра ИД Ирана Хоссейна Амира Абдуллахияна и сопровождавших их лиц, погибших в результате крушения вертолета. Как передает “Арменпресс”, предложение внес секретарь парламентской фракции “Айастан” Арцвик Минасян.

Как ранее сообщал “Арменпресс”, вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Ирана, когда президент, министр иностранных дел и другие официальные лица возвращались с церемонии открытия водохранилища на границе Ирана и Азербайджана. Все находившиеся в вертолете погибли.

Согласно Конституции Исламской Республики Иран, полномочия президента временно, до проведения выборов будут возложены на первого вице-президента Мохаммада Мохбера.