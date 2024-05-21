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Парламент Армении минутой молчания почтил память президента Ирана и других лиц, погибших при крушении вертолета

Парламент Армении минутой молчания почтил память президента Ирана и других лиц, погибших при крушении вертолета

Национальное собрание Армении минутой молчания почтило память президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси, министра ИД Ирана Хоссейна Амира Абдуллахияна и сопровождавших их лиц, погибших в результате крушения вертолета. Как передает “Арменпресс, предложение внес секретарь парламентской фракции “Айастан” Арцвик Минасян. 

Как ранее сообщал “Арменпресс, вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Ирана, когда президент,  министр иностранных дел и другие официальные лица возвращались с церемонии открытия водохранилища на границе Ирана и Азербайджана. Все находившиеся в вертолете погибли. 

Согласно Конституции Исламской Республики Иран, полномочия президента временно, до проведения выборов будут возложены на первого вице-президента Мохаммада Мохбера. 


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