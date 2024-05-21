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На Ереванский фестиваль балета приедут труппы из разных стран

На Ереванский фестиваль балета приедут труппы из разных стран

Ереванский балетный фестиваль, который пройдет со 2 по 5 июня в парке им. О. Туманяна, предоставит любителям искусства возможность познакомиться с театральными труппами разных стран.

 

Как передает “Арменпресс, мэрия Еревана сообщает, что в рамках этого фестиваля под открытым небом выступят артисты Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана, Тбилисского академического театра оперы и балета им. Закарии Палиашвили и Национального академического театра оперы и балета им. Александра Спендиаряна. 

Начало представлений в 20:00, вход свободный.


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