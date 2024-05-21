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Восемь стран мира объявили траур в связи с гибелью президента Ирана

Восемь стран мира объявили траур в связи с гибелью президента Ирана

По меньшей мере, восемь стран мира, включая и Иран, объявили траур в связи с гибелью президента Исламской Республики Эбрахима Раиси и сопровождавшей его делегации в результате крушения вертолета. Как передает “Арменпресс, об этом сообщает агентство IRNA. 

Ранее сообщалось, что траур объявили Ирак, Ливан, Пакистан и Сирия. Позднее к этим странам присоединились Индия, Таджикистан и Турция. 

В большинстве из этих стран траур - однодневный, лишь в Сирии и Ливане он продлится три дня, в Таджикистане - два дня. Траурные мероприятия в ИРИ будут  проводиться в течение пяти дней. 

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Ирана, когда президент,  министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдуллахиян и другие официальные лица возвращались с церемонии открытия водохранилища на границе Ирана и Азербайджана. Все находившиеся в вертолете погибли.


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