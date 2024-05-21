В Национальном собрании Армении началось очередное заседание

В Национальном собрании началось очередное заседание седьмой сессии. Как передает “Арменпресс”, в повестке дня очередного заседания 19 вопросов.

Парламент обсудит вопрос о внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”, О внесении дополнения в Гражданский кодекс Республики Армения, О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Армения “Об общественной службе”, О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения, О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения и др.

Парламент также обсудит вопрос избрания судьи Конституционного суда. На рассмотрение парламента будут вынесены законодательные проекты во втором чтении. В 16:30 начнется время заявлений депутатов.