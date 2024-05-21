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Айк Мартиросян одержал победу в седьмом туре международного шахматного турнира в Шардже

Айк Мартиросян одержал победу в седьмом туре международного шахматного турнира в Шардже

Шахматисты Армении продолжают выступления на международном шахматном турнире в Шардже. 

Как передает “Арменпресс, в 7-м туре проходящего в ОАЭ 7-го международного турнира Sharjah Masters 2024 Шант Саркисян, Самвел Тер-Саакян и Мануэл Петросян разделили очки, Айк Мартиросян одержал победу. 

По 4 очка имеют Айк Мартиросян и Самвел Тер-Саакян. Лидируют с 5,5 очками шахматисты Индии и США. 

Международный турнир в Шардже проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров.


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