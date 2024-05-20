США не могут строить догадки, что могло стать причиной крушения вертолета Раиси: глава Пентагона

Соединенные Штаты не могут делать предположения о том, что могло стать причиной крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге шеф Пентагона Ллойд Остин.

"По поводу гибели президента Ирана в результате очень неудачной катастрофы вертолета. Мы продолжаем следить за ситуацией, но у нас нет никакой информации о причинах катастрофы, - сказал Остин. - Я не могу предполагать, что могло быть причиной инцидента".

Глава Пентагона предложил дождаться завершения расследования причин катастрофы, которое проводит Иран. Остин добавил, что в настоящее время он не видит "каких-либо более широких последствий для региональной безопасности" в связи с гибелью иранского президента.