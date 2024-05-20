Участие в конференции по Украине подтвердили более 60 стран

Более 60 стран подтвердили свое участие в конференции по Украине в Швейцарии, половина из них - из Европы, остальная половина - из остального мира. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

"На сегодняшний день мы получили более 60 подтверждений участия на уровне глав государств или правительств. На данный момент из 60 подтверждений половина поступает из Европы, а другая половина - из остального мира. Окончательный список государств-участников будет опубликован незадолго до начала конференции", - сказал он.

Эльчинген добавил, что Европейский союз, Совет Европы, Германия, Италия, Испания, Канада, Польша, Молдавия, Ирландия, Исландия, Латвия, Люксембург, Финляндия, Чехия, Швеция и Кабо-Верде публично заявили об их участии.

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств.